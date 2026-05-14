Más reacomodos en el Ayuntamiento

CIUDAD VALLES.- Smirna de la Garza Baldelamar se irá de la dirección de Recursos Humanos a Relaciones Exteriores, de acuerdo con datos del interior del Ayuntamiento.

Fuentes del Ayuntamiento de Valles refirieron que, después de la salida de Griselda Martínez, a quien no se le renovó el contrato en esa área, la actual directora de personal será la encargada de la oficina en calle Bocanegra, casi con Bulevar.

De acuerdo con datos de los funcionarios de primer nivel consultados por Huasteca Hoy, todavía no hay una asignación para Recursos Humanos, aunque será una persona que ha hecho trabajo jurídico en el Gobierno municipal.