Matehualenses, casi en toque de queda

Matehuala.- Ante la situación que se vive en Matehuala donde en los últimos días se han originado balaceras en distintos puntos de la ciudad, la gente ya no sale de sus casas apenas empieza a oscurecer e incluso los negocios empiezan a cerrar temprano.

Algunos negocios que suelen cerrar como a las nueve o diez de la noche, ya están cerrando temprano, muchos desde las seis de la tarde, pues la gente está viviendo una situación de pánico, debido a la inseguridad que se ha visto en la última semana, donde se han originado balaceras en distintos puntos de la ciudad y la gente ante el miedo, prefiere cerrar sus negocios para protección propia y de sus empleados.

Al hacer un recorrido por las calles, se pudo observar que apenas oscurece las calles y la gente ya tiene sus negocios cerrados, las calles se empiezan a vaciar y casi no hay ninguna persona paseando, los parques están solos, inclusive ahora que fue fin de semana y puente vacacional, son fechas en los que los bares y antros se llenan de personas y este fin casi estuvieron solos.

Algunos medios de comunicación amarillistas han estado desinformando a la población sobre un presunto toque de queda, lo cual es completamente falso, pero este tipo de información que están ofreciendo ha provocado pánico entre la población.

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