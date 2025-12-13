Medicina naturista, alternativa de cura

RIOVERDE.- La medicina naturista, una alternativa para prevenir enfermedades que pueden combatirse sin la ingesta de medicamentos, la gente de las comunidades es quien más la solicita. Juan Manuel de la Cruz, comerciante, dio a conocer que tiene más de 20 años dedicándose a este rubro, teniendo experiencias dignas de comentar, con resultados favorables en la salud de las personas que las consumen.

Reconoce que la gente de las comunidades es la que más se acerca a comprar desde tes para diabetes, bronquios, presión y todo para el sistema nervioso.

Lo máximo que llegan a invertir en su adquisición son 300 pesos, los productos naturistas se los llevan a las comunidades, porque la gente está acostumbrada a curarse de sus males con productos naturales que no dañan su organismo, puntualizó.