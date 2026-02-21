Mejora calidad de la caña en el IPA

CIUDAD VALLES.- El Karbe avanza a 119 puntos luego de que se cumplieron dos meses de zafra, de acuerdo con el líder de Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales.

En una asamblea llevada a cabo en las instalaciones de esta organización, el informe de la dirigencia dio a conocer que el kilogramo de azúcar, recuperable, base estándar (Karbe) se encuentra en 119.600, es decir, cuatro puntos encima de como inició la zafra, hace dos meses y tres días, en 115 puntos.

La molienda lleva 389 mil toneladas de caña, que significa poco más del 50 por ciento de lo que se molió la temporada pasada.