Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Mejora calidad de la caña en el IPA

Por Redacción

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Mejora calidad de la caña en el IPA

CIUDAD VALLES.- El Karbe avanza a 119 puntos luego de que se cumplieron dos meses de zafra, de acuerdo con el líder de Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales.

En una asamblea llevada a cabo en las instalaciones de esta organización, el informe de la dirigencia dio a conocer que el kilogramo de azúcar, recuperable, base estándar (Karbe) se encuentra en 119.600, es decir, cuatro puntos encima de como inició la zafra, hace dos meses y tres días, en 115 puntos.

La molienda lleva 389 mil toneladas de caña, que significa poco más del 50 por ciento de lo que se molió la temporada pasada. 

Redacción

Una mujer resultó lesionada en la cadera y fue trasladada a un hospital tras la caída.

Redacción

Guardia Civil Estatal incauta vehículos y equipo táctico en la Huasteca

Redacción

Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.

Redacción