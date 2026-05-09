Molesta el adelanto del fin de ciclo escolar

Matehuala.- Paterfamilias están inconformes por las medidas tomadas por las autoridades de suspender las clases a partir del 5 de junio y no se respete el calendario escolar. Lo peor es que dicen fue de improviso y ahora tendrán que adelantar las ceremonias de graduación. Incluso, algunos padres que ya habían apartado la iglesia para las misas de graduación tendrán que hacer cambios.

Refieren que otro problema es que los maestros tendrán que adelantar la temporada de exámenes, además de que no se verá completamente el plan escolar de cada uno de los grados de primaria y secundaria.

Mencionaron padres de familia que la medida fue tomada por el Mundial de Futbol, donde algunos juegos se llevarán a cabo en México.

Sin embargo, cuestionan cómo es posible que por un juego de futbol suspendan clases.

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Señalaron que lo que se pudo haber hecho es poner en las escuelas los juegos donde participara México para que los alumnos interesados los vieran y quienes no, continuaran en sus clases.

También se ha dicho que el adelanto del fin del ciclo escolar se debe a las altas temperaturas que se están registrando, resultando un riesgo para los estudiantes.

Sin embargo, algunos han manifestado que el gobierno, en vez de realizar tantos bailes, debería invertir en abanicos o aires acondicionados para que los niños y jóvenes no sufran golpes de calor, invertir en la educación.