Morena le hace el "fuchi" a Adrián Esper

CIUDAD VALLES.- Rechazan tajantemente a Adrián Esper Cárdenas como posible candidato a la gubernatura en el estado de San Luis Potosí por Morena; este pronunciamiento se hizo tras una reunión realizada este domingo, en la que dieron a conocer que están recorriendo los comités de base en los siete municipios de la Huasteca con la militancia.

Yitzhak Oyarvide, asesor de Jóvenes con Esperanza en Morena, señaló que desde hace más de un año vienen manejando mucho trabajo en las calles y esa es la única manera en la que pueden contrarrestar todo.

"Por parte de Jóvenes con Esperanza, creemos que el perfil idóneo para la gubernatura en el estado por Morena, se encuentra dentro de las filas de Morena, por lo tanto, el licenciado Adrián Esper Cárdenas no es una opción para nosotros".

Dijeron que Edson no es tampoco una opción, porque no tiene la edad y el propio Edson señaló que no está dentro de sus intereses.