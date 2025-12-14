Muere bebé tras accidente en motocicleta en Aquismón

Un bebé de ocho meses de edad falleció mientras era trasladado a un hospital, luego de resultar gravemente lesionado en un accidente de motocicleta ocurrido en el municipio de Aquismón, en la región Huasteca.

LEA TAMBIÉN Incendian camioneta cerca de la URSEHN en Ciudad Valles El vehículo, propiedad de una vecina identificada como Xitlali, sufrió daños en los asientos traseros.

El percance se registró la tarde del sábado sobre la carretera Aquismón–Tamapatz, a la altura de la localidad La Laja, donde una pareja de jóvenes viajaba en una motocicleta junto con su hijo menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad por causas aún no determinadas, lo que provocó que los tres ocupantes cayeran sobre la carpeta asfáltica. El menor, identificado como Alexander N., sufrió lesiones de gravedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el accidente, el bebé fue trasladado al hospital de Aquismón; sin embargo, debido a la severidad de su estado de salud, se determinó su envío al Hospital General de Ciudad Valles en una ambulancia, bajo supervisión médica.

Durante el trayecto, a la altura de la comunidad de Santiaguillo, el personal médico detectó que el menor ya no presentaba signos vitales, por lo que la ambulancia regresó a Aquismón para notificar a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y dar fe del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.