Muere motociclista tras derrapar sobre carretera

CHARCAS.- Un joven motociclista perdió la vida en la carretera de Charcas a Álvaro Obregón al derrapar en su motocicleta cerca de 150 metros, al lugar acudieron elementos de las corporaciones de auxilio, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales

Los hechos se presentaron la madrugada del pasado martes en la carretera de Charcas a la comunidad Álvaro Obregón, donde un joven manejaba su motocicleta a exceso de velocidad, y esto provocó que perdiera el control y terminara derrapando por varios metros sobre la cinta asfáltica recorriendo un aproximado de 150 metros, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, así como de Protección Civil Municipal quienes checaron al joven pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales, debido a las fuertes lesiones que sufrió al momento de derrapar perdió la vida, por lo que se comunicaron a las corporaciones policiacas para que llevaran a cabo las investigaciones de ley.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas y peritos para llevar a cabo las investigaciones; el cuerpo del joven fue abordado a una unidad para llevarle a realizar los exámenes de ley, el cuerpo fue identificado como Jorge originario del municipio de Charcas.

