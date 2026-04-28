Muere perro sometido tras morder a dos niños

CIUDAD VALLES.- Un perro que mordió a dos menores fue sometido por trabajadores de Protección Civil, un civil y otro de la Policía, pero murió debido a los forcejeos.

El dueño del can enfrentará a la justicia por irresponsabilidad en el cuidado del animal y por las heridas que éste provocó, según se informó.

Por la mañana de hoy, el perro alcanzó a herir a los dos niños que iban a la escuela, razón por la que fue reportado y sometido, pero murió aparentemente asfixiado.

El dueño del perro fue denunciado ante el Ministerio Público por la irresponsabilidad en la falta de cuidado del animal y obviamente por mantenerlo libre en la calle, así como por las lesiones causadas a un niño de la primaria Jesús Romero Flores y a otro del kinder Ovide Decroly que presentaban mordidas en varias partes de su cuerpo.

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Después del primer ataque, el perro fue amarrado, sin embargo, se volvió a soltar y mordió al niño de preescolar.

La dirección de Ecología estuvo en el lugar para canalizar el caso de las agresiones y responsabilizar al dueño del perro de las lesiones, así como para entregar el cuerpo del perro a un veterinario para determinar las causas de su muerte.

Esta misma jornada, el dueño del can fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, al mismo tiempo que los padres de los menores de edad agredidos establecían su querella en la misma instancia.

Sin embargo, en redes sociales estallaron contra los funcionarios que sometieron al can conocido como "Negrito", pues asumen que lo mataron con los amarres.