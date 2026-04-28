Cañeros levantan bloqueo en el IPA

CIUDAD VALLES.- Levantaron el bloqueo cañeros de las tres asociaciones que tributan al Ingenio Plan de Ayala (IPA), luego de acordar pagos de preliquidaciones para el jueves 30 de abril.

Después de un poco más de dos días de bloqueo, los productores agrícolas de la Unión Local de Productores de Caña, los de la Confederación Nacional de Producción Rural y el Grupo Ejidal de Producción Cañera dejaron libre la salida de azúcar y melaza porque Grupo Santos se comprometió a dar el pago hasta la octava preliquidación y hacer los abonos sucesivamente.

El bloqueo comenzó a las ocho de la mañana del sábado y luego de una reunión llevada a cabo este lunes a las 10 de la mañana, llegaron los acuerdos entre ambas partes.

Por lo que los cañeros de inmediato se retiraron y los camiones con cañeros pudieron salir del Ingenio.

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