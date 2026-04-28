logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cañeros levantan bloqueo en el IPA

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Cañeros levantan bloqueo en el IPA

CIUDAD VALLES.- Levantaron el bloqueo cañeros de las tres asociaciones que tributan al Ingenio Plan de Ayala (IPA), luego de acordar pagos de preliquidaciones para el jueves 30 de abril. 

Después de un poco más de dos días de bloqueo, los productores agrícolas de la Unión Local de Productores de Caña, los de la Confederación Nacional de Producción Rural y el Grupo Ejidal de Producción Cañera dejaron libre la salida de azúcar y melaza porque Grupo Santos se comprometió a dar el pago hasta la octava preliquidación y hacer los abonos sucesivamente. 

El bloqueo comenzó a las ocho de la mañana del sábado y luego de una reunión llevada a cabo este lunes a las 10 de la mañana, llegaron los acuerdos entre ambas partes.

Por lo que los cañeros de inmediato se retiraron y los camiones con cañeros pudieron salir del Ingenio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Este martes, jornada de salud en Lagunillas
Este martes, jornada de salud en Lagunillas

Este martes, jornada de salud en Lagunillas

SLP

Carmen Hernández

Se brindará atención dental, psicológica y detección de enfermedades

Evalúan proyectos de innovación gastronómica
Evalúan proyectos de innovación gastronómica

Evalúan proyectos de innovación gastronómica

SLP

Jesús Vázquez

El calor provoca desabasto de agua
El calor provoca desabasto de agua

El calor provoca desabasto de agua

SLP

Redacción

Continúa bloqueo del Plan de Ayala
Continúa bloqueo del Plan de Ayala

Continúa bloqueo del Plan de Ayala

SLP

Redacción

Confían cañeros tener un acuerdo este lunes, que destrabe el problema