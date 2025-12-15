logo pulso
Muestra pictórica por aniversario de escaramuza charra

Exhiben vestidos y carteles

Por Jesús Vázquez

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Muestra pictórica por aniversario de escaramuza charra

Matehuala.- Celebran fiesta charra con motivo del 20 aniversario de la escaramuza, en el marco de la fiesta patronal del Señor de Matehuala, la cual fue en el Museo de Matehuala, donde se colocó una exhibición de pinturas de escaramuzas haciendo varios trucos en las charreadas, así mismo hubo exhibición vestidos de las escaramuzas, carteles donde han participado.

Este evento se realiza fortaleciendo la promoción y preservación de nuestras tradiciones, pues las escaramuzas charras son una tradición de este pueblo, donde a lo largo de 20 años niñas y jovencitas de las escaramuzas han participado en muchos eventos en los cuales siempre logran ganar los primeros lugares, por lo que esta es una oportunidad para rendirles un homenaje a estas jóvenes.

Durante la celebración se llevó a cabo una exposición pictórica colectiva a cargo de los autores Dagoberto Campos Guzmán y Beatriz Delgado Jiménez, quienes plasmaron en su obra el valor cultural y artístico de nuestras raíces, cada una de las pinturas eran relacionadas al tema de la charrería donde plasmaron a las escaramuzas de Matehuala haciendo varias piruetas.

Las escaramuzas mencionaron estar muy felices de celebrar su 20 aniversario, y agradecieron a cada una de las integrantes que han pertenecido a las escaramuzas de Matehuala, pues gracias a ellas este quipo ha crecido y hoy en día ya son muchas las mujeres que les gusta practicar este deporte que es toda una tradición mexicana. 

