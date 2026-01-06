logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mujer denuncia violencia familiar

Por Redacción

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer denuncia violencia familiar

Matehuala.- Una mujer resultó lesionada en la colonia Infonavit por su pareja. Presuntamente el sujeto la golpeó, causándole graves lesiones en el rostro.

Los hechos ocurrieron durante el domingo sobre la calle Fernando Amilpa a la altura del arroyo de la colonia Fidel Velázquez, donde una mujer fue víctima de agresiones físicas por su pareja quien la tomó de los cabellos y sometió a golpes dentro de la camioneta en la que se desplazaban, posteriormente la proyectó contra el parabrisas causándole lesiones graves en el rostro y cabeza.

Fue mediante una llamada de auxilio generada por vecinos de la colonia Infonavit Fidel Velázquez, que reportaron la situación, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Matehuala quienes atendieron una situación de violencia familiar, logrando asegurar una camioneta y darle seguimiento ante la Fiscalía de Justicia del Estado, sobre las lesiones de la víctima causadas por su pareja.

La mujer como pudo bajó de la camioneta para ponerse a salvo, mientras que los vecinos llamaban a los números de emergencias para pedir la intervención de la autoridad, ante esta situación se pide a las mujeres que son víctimas de violencia familiar que hagan sus respectivas denuncias, pues aúnn hay un alto índice de violencia familiar, pero son pocas las denuncias. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Motociclista se impacta contra urbano
    Motociclista se impacta contra urbano

    Motociclista se impacta contra urbano

    SLP

    Redacción

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa
    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

    Alcantarilla sin tapa, una trampa peligrosa

    SLP

    Jesús Vázquez

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole
    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

    Mañana, Caravana Siguiendo la Estrella, darán rosca y atole

    SLP

    Carmen Hernández

    Recorrerá varias calles, con carros alegóricos, para terminar en la plaza principal y partir mega rosca

    Peluquería la Michoacana, una tradición
    Peluquería la Michoacana, una tradición

    Peluquería la Michoacana, una tradición

    SLP

    Jesús Vázquez