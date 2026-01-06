Mujer denuncia violencia familiar

Matehuala.- Una mujer resultó lesionada en la colonia Infonavit por su pareja. Presuntamente el sujeto la golpeó, causándole graves lesiones en el rostro.

Los hechos ocurrieron durante el domingo sobre la calle Fernando Amilpa a la altura del arroyo de la colonia Fidel Velázquez, donde una mujer fue víctima de agresiones físicas por su pareja quien la tomó de los cabellos y sometió a golpes dentro de la camioneta en la que se desplazaban, posteriormente la proyectó contra el parabrisas causándole lesiones graves en el rostro y cabeza.

Fue mediante una llamada de auxilio generada por vecinos de la colonia Infonavit Fidel Velázquez, que reportaron la situación, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Matehuala quienes atendieron una situación de violencia familiar, logrando asegurar una camioneta y darle seguimiento ante la Fiscalía de Justicia del Estado, sobre las lesiones de la víctima causadas por su pareja.

La mujer como pudo bajó de la camioneta para ponerse a salvo, mientras que los vecinos llamaban a los números de emergencias para pedir la intervención de la autoridad, ante esta situación se pide a las mujeres que son víctimas de violencia familiar que hagan sus respectivas denuncias, pues aúnn hay un alto índice de violencia familiar, pero son pocas las denuncias.

