Estado

Mujer descalabra a hombre con un bote de cerveza

Por Redacción

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer descalabra a hombre con un bote de cerveza

CIUDAD VALLES.- Una mujer agredió a un hombre en el camino principal de la colonia Santa Rosa; se desconocen los motivos, pero el individuo acabó descalabrado.

La noche del sábado, los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre que se encontraba herido, en la calle Santa Rosa, cerca del puente del mismo nombre.

El afectado dijo que una mujer le arrojó una lata de cerveza llena y, para su mala fortuna, le atinó en la cabeza; además, se le fue encima a golpes, y aunque logró esquivar los puñetazos, no se salvó de un pisotón, desconociendo el motivo del coraje de la fémina.

La agresora ya no se encontraba en el lugar y, debido a que la herida que tenía en la cabeza era grande, tuvo que ser trasladado a un hospital.

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto
SLP

Huasteca Hoy

El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles
SLP

Huasteca Hoy

Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa
SLP

Huasteca Hoy

Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.

Ramos de rosas, los más solicitados
SLP

Carmen Hernández