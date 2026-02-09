Mujer descalabra a hombre con un bote de cerveza
CIUDAD VALLES.- Una mujer agredió a un hombre en el camino principal de la colonia Santa Rosa; se desconocen los motivos, pero el individuo acabó descalabrado.
La noche del sábado, los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre que se encontraba herido, en la calle Santa Rosa, cerca del puente del mismo nombre.
El afectado dijo que una mujer le arrojó una lata de cerveza llena y, para su mala fortuna, le atinó en la cabeza; además, se le fue encima a golpes, y aunque logró esquivar los puñetazos, no se salvó de un pisotón, desconociendo el motivo del coraje de la fémina.
La agresora ya no se encontraba en el lugar y, debido a que la herida que tenía en la cabeza era grande, tuvo que ser trasladado a un hospital.
