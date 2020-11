Multan a visitadora de CEDH, por no asistir a diligencia de la B. Aires

CIUDAD VALLES.- En una audiencia del día de ayer como seguimiento al intento fallido de desalojo que hubo en la colonia Buenos Aires, el pasado 9 de noviembre y en el que no se le pudo restituir su predio a un ejidatario, el juez de control impuso una multa de 500 UMAS (43 mil 440 pesos) a la segunda visitadora de Derechos Humanos de Ciudad Valles, Elvira Viggiano Guerra por no justificar su ausencia en la diligencia descrita, informó el abogado del ejidatario Manuel Escobar, Luis Ángel Contreras Malibrán.

También al comandante local de la Guardia Nacional se le impuso una multa similar por no presentarse a apoyar en el desalojo, de acuerdo con el litigante.

A la visitadora se le había citado para ser visora, pero no asistió ni logró justificar fehacientemente su no asistencia para verificar que no se violaran los derechos de los ciudadanos que estuvieron a punto de ser desalojados.