Municipio cumple salario mínimo para los policías

CIUDAD VALLES.- El Cabildo de Valles aprobó la modificación que el Congreso hizo de los artículos de la Constitución sobre la remuneración de los policías para que el sueldo mínimo sea de 14 mil pesos.

Sólo con las faltas del alcalde David Medina y de la regidora Daniela González Espinoza, el cuerpo edilicio votó a favor de hacer las modificaciones a los 114 y 130 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en el que se adiciona un párrafo que habla sobre el monto mínimo a ganar para los policías municipales de San Luis Potosí y que debe ser de 14 mil pesos mensuales.

La ley no contempla nada para quienes ganan más que eso y solamente aplicará hasta que la mayoría de los Cabildos del estado aprueben la medida.