Necesario, "anexo" en Matehuala

MATEHUALA.- Uno de los problemas que más se han acrecentado en este municipio es el consumo de sustancias nocivas para la salud, lo que ha desencadenado en problema social.

El alcalde Alejandro Segovia Hernández dijo que recientemente él y su esposa la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ludy Sánchez tuvieron una reunión con personal del Centro de Rehabilitación "Plenitud" de la ciudad de San Luis Potosí, con el cual existen convenios de colaboración para el tratamiento de personas que presentan un problema de adicción.

Dijo que el director general del Centro "Plenitud", René Contreras Flores, les informó lo difícil que está la situación por el alto consumo de drogas y de antemano sabe que en esta ciudad es alto el número de personas adictas a alguna sustancia que atenta contra su salud.

Por ello, consideró Contreras Flores, es necesario que Matehuala cuente en lo sucesivo con un Centro de Rehabilitación, desde luego con todas las normas que se requiere para atender a personas en ese estado.

Segovia Hernández dijo que este problema no atañe solamente a Matehuala ya que esto se da hacia otros niveles generando problemas hacia la familia, quienes no saben qué hacer y muchos de ellos no cuentan con el recurso económico para enviarlos a un centro de recuperación, dijo el edil.

Recordó que la idea surge a raíz del alto número de traslados de personas a los centros de rehabilitación existentes en la capital del estado.