LOURDES INICIA SU FE

LOURDES INICIA SU FE

Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros

La menor fue mordida en un brazo y espalda

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Fue denunciado otro ataque de dos perros callejeros contra una niña de tres años de edad la mañana del lunes, en la calle las Palmas, la mamá de la menor como pudo le quitó los feroces canes a la menor y la llevó a revisión médica.

Los hechos sucedieron la mañana del lunes, cuando una pequeña de tres años acompañada de su mamá se dirigía a un jardín de niños, al pasar por la calle Palmas de la colonia Palmas, dos perros callejeros se fueron sobre la niña, le mordieron una mano y otro la atacó por la espalda, por suerte traía un suéter grueso lo cual amortiguó la mordida, pero si le dejó lesiones en la espalda.

La mamó, como pudo le quitó los perros a la pequeña y la llevó a la Clínica 14 del IMSS para recibir atención médica especializada, afortunadamente ninguna de las lesiones fue de gravedad, pero advierten sobre estos dos perros que están en la calle Palmas, ya que siempre se encuentran afuera de una casa y se van encima contra los motociclistas cuando pasan por esta área.

 Esto puede provocar un accidente de serias consecuencias, como le ocurrió al albañil que perdió la vida por culpa de unos perros callejeros que estaban en la calle, además de que es muy peligroso para las personas por lo que se requiere que estos animales sean capturados y evitar un peligro a la población.  

