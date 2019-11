Niña originaria de Xilitla logra un lugar en "La Voz Kids"

Una niña de nueve años de edad y originaria de Xilitla avanzó a la siguiente etapa en el programa "La Voz Kids", tras ser elegida durante las audiciones por el cantautor español Ramón Melendi Espina.

La niña Leila Monserrat Sánchez consiguió con su interpretación de la canción "Mañana" cautivar al cantautor español.

La familia de la menor estuvo en todo momento otorgándole el apoyo, indicando que su talento tiene varios años, y que han decidido impulsarla en esta carrera una de las más complicadas.

ASÍ FUE EL TERCER PROGRAMA DE AUDICIONES

Entre bromas pesadas, chistes y comentarios cómicos entre los coaches Carlos Rivera, Lucero y Melendi, se llevó a cabo el tercer programa de audiciones de "La Voz Kids" y los niños sorprenden a los jueces.

"Esas guitarras un poco desafinadas que estás dando a tu equipo están más afinadas que tú", dijo Melendi a Rivera; "él (Melendi) sí toca la guitarra, Carlos no te va a enseñar", dijo Lucero.

Estas típicas peleas entre coaches no faltaron esta edición. Carlos Rivera fingiendo que se dormía mientras Lucero hablaba, comparaciones entre las guitarras que Rivera regaló y el tamaño de una real, también hizo alusión acerca de que el intérprete de "Te Esperaba" era "El Rey León".

Estos desacuerdos y bromas han generado creencias entre el público como que "La novia de América" y Rivera están molestos entre ellos.

Andrés, el primero en hacer audición en esta edición de "La Voz", es un niño de 10 años que canta regional mexicano y sorprendió a los jueces (porque los 3 quisieron que formara parte de su equipo) interpretando "La de los hoyitos", al final decidió irse con el primero que apretó el botón; por ello, terminó en el equipo de Carlos Rivera.

Mario Girón, infante de 10 años que viajó desde Monterrey para las audiciones, interpretó "No me puedes dejar así", de Luis Miguel. Los tres jueces apretaron el botón y elogiaron el trabajo de Girón; él decidió estar en el equipo de Rivera.

Mónica Phlen, de 12 años, cantó "Riptide", de Vance Joy. Ella, asegura, formó parte del elenco de la obra "Los Miserables", "El Rey León", entre otras. "Yo toco el ukulele, porque la guitarra me queda grande", dijo. "Me gustaría mucho regalarte tu primera guitarra", comentó Melendi.

Ella decidió formar parte del equipo del intérprete de "Lo que nos merecemos"; él le regaló un libro que le prometió leerían juntos.

Jireth Aram sorprendió a los tres jueces cantando y bailando "Ángel", de Belinda.

Ella cuenta que, al igual que su hermano, audicionó para la obra "El Rey León" y se quedó siendo la encargada de darle vida a Nala. Jireth escogió a Lucero como su mentora.

Karime Nehlaam interpretó "Que Bonito", de Rosario Flores. Melendi apretó el botón y le prometió que si se quedaba en su equipo cantaría con Rosario esa canción, pues ellos son muy amigos; al final la pequeña decidió, con llanto de emoción, quedarse con Melendi.

Carla Preciado, con 13 años, hizo que voltearan los tres coaches por su interpretación de "Cuán Lejos voy". Ella asegura adorar a las princesas de Disney.

Carla decidió ponerles un reto que consistía en que Rivera imitara a Melendi y viceversa. El público apoyó al intérprete de "La Promesa", pero la última palabra es de la niña y decidió formar parte del equipo Rivera.

"Con Zapatos de Tacón", de Bronco, Moisés Habib conquistó a los tres jueces cantando y bailando en el escenario. Con tan solo 5 años es, por ahora, el más pequeño de la competencia, pero sin pensarlo mucho, Carlos Rivera fue el elegido.

Leila Sánchez, de San Luis Potosí y con 9 años, fue la escogida por Melendi cuando cantó "Mañana", de Annie. Melendi mencionó que le ganaron los nervios, pero que ve gran capacidad en ella.

"El Toro Relajo" fue la canción escogida por Fátima Bocanegra de Coahuila, quien desde la primera nota sorprendió a "La novia de América". Melendi le dijo: "tú qué haces aquí, deberías estar en gira por los escenarios". Lucero la convenció y Fátima es parte de su equipo.

El último participante de la noche fue Daniel Orlando Ramírez, quien con 13 años e interpretando "Perfect", de Ed Sheraan, cautivó a los coaches y al público asistente. "Tengo que hablar sino me ahogo, eres tan guapo, tan encantador y con una voz tan linda...eres el hijo perdido que yo esperaba", declaró Lucero. "Daniel tú eres uno de esos niños que van a tener una carrera si así lo quieres...tu voz es única y especial, elige con el corazón", comentó Melendi.

Carla Preciado, Mario Girón, Moisés Habib, Japhet Aram Jaquím, José Pablo Montaña y Andrés son los agregados al equipo de Carlos Rivera llegando ya a 9 miembros.

Melendi sumó a Mónica Phlen, Karime Nehlaam y a Leila Sánchez a su equipo teniendo a 10 integrantes en su equipo.

Lucero agregó a Jireth Aram, Fátima Bocanegra y a Daniel Ramírez empatando a Melendi en la misma cantidad de pequeños en el equipo. (Con información de Silvia Neri y El Universal)