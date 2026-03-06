logo pulso
No cesan accidentes de motociclistas

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
No cesan accidentes de motociclistas

Matehuala.- Desigual choque entre una camioneta y un motociclista en la calle Manuel Esperón y Ceferino Ponce deja como saldo una persona con múltiples lesiones, la que luego de recibir auxilio fue trasladada a un hospital.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves por la falta de precaución y el exceso de velocidad que generaron un desigual choque entre una camioneta que repartía pan y un motociclista, en la colonia San Ángel, testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia para ayudar al conductor de la motocicleta, que salió volando y al caer al pavimento estaba ensangrentado.

Vecinas del área fueron a ayudar al conductor de la moto cubriéndolo del sol en lo que llegaban las corporaciones de emergencia, al llegar al lugar los paramédicos valoraron al herido que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue abordado a la ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada 

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las primeras investigaciones y deslindar responsabilidades, ordenaron llevar los vehículos a la pensión. 

