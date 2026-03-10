No modifican rutas de recolección de basura

CIUDAD VALLES.- Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales dijo que, a pesar del choque de uno de los camiones de basura, habrá 12 recolectores disponibles este inicio de semana.

No obstante el percance de este mediodía, en el que un camión fue a parar contra un poste telefónico y un coche sedán, en plena 16 de Septiembre y bulevar, el director de los Servicios Municipales afirmó que el vehículo siniestrado seguiría con sus rutas hoy, además que tiene a su disposición 11 camiones más para recoger la basura diaria de los vallenses.

Aunque ha habido "desfases" (cambios de itinerario en los recorridos) que hacen que los camiones no pasen cuando les toca, según la experiencia de los ciudadanos, Berrones afirmó que han estado cubriendo las rutas completas.