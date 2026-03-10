No modifican rutas de recolección de basura
CIUDAD VALLES.- Daniel Berrones Pérez, director de Servicios Municipales dijo que, a pesar del choque de uno de los camiones de basura, habrá 12 recolectores disponibles este inicio de semana.
No obstante el percance de este mediodía, en el que un camión fue a parar contra un poste telefónico y un coche sedán, en plena 16 de Septiembre y bulevar, el director de los Servicios Municipales afirmó que el vehículo siniestrado seguiría con sus rutas hoy, además que tiene a su disposición 11 camiones más para recoger la basura diaria de los vallenses.
Aunque ha habido "desfases" (cambios de itinerario en los recorridos) que hacen que los camiones no pasen cuando les toca, según la experiencia de los ciudadanos, Berrones afirmó que han estado cubriendo las rutas completas.
no te pierdas estas noticias
Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
Redacción
Ecología advierte posible multa.
Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Redacción
La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Jesús Vázquez
Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio