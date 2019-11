No procede denuncia por corrupción contra el titular de la JLCA

RIOVERDE.- La denuncia por corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no procede porque el derecho es prueba, dijo el titular Homero Hamvacuan.

Como se recordará, se formalizó una denuncia en contra del titular de la JLCA, luego de que un ex trabajador interpuso una denuncia en contra de su ex patrón por despido injustificado y el escrito fue cambiado, lo que provocó que la denuncia prescribiera.

Expuso que la denuncia no procede, hay que probar las cosas, explicó que el usuario manifiesta que presentó una demanda el 3 de junio, cuando en realidad fue presentada en julio un mes después, se tiene un libro de registro de gobierno que constantemente se está anotando los números consecutivos, el libro es de 1992, no puede tener enmendaduras ni tachaduras, "no tenemos ningún inconveniente cuando las cosas se han hecho bien", dijo.

Cualquier persona puede presentar una denuncia, pero de que procede es diferente, todo está en orden y no hay inconveniente, "estamos para servir de manera gratuita" e hizo hincapié que sólo se va a contestar lo que se está demandado, el derecho es prueba, puntualizó.