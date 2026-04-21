No se protegerá a ningún político: Gallardo Cardona

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dijo a Galindo Ceballos que el buen juez por su casa empieza, que no va a cobijar ni a proteger al Tecmol y a los que hacen videos para discursar políticamente que "perro que ladra no muerde".

Sobre Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, refirió que antes de andar diciendo que quiere pacificar el Estado, mejor que empiece por su casa, ya que dijo que de los tres últimos homicidios que se han suscitado en la entidad, los tres fueron en la capital del estado.

De José Luis Romero Calzada "Tecmol", dijo que "no entiende" (sobre la práctica de atacar a los de su mismo partido y al alcalde) y rubricó su opinión diciendo que su Gobierno no lo va a solapar a él ni a nadie.

Luego habló de los que les gusta hablar en el teléfono (hacer en vivos o videos de opinión) e ironizó al decir que "les queda bonito lo que dicen", sin embargo, terminó con un "perro que ladra no muerde".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí