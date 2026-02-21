Nombran nuevo párroco en Santuario de Guadalupe

Matehuala.- Se llevó a cabo una misa en el Santuario de Guadalupe en la que fue nombrado el sacerdote Ciro de la Rosa Ruiz como párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, cargo que anteriormente ocupaba Salvador Villalpando quien por su edad se jubiló, pero seguirá apoyando en la parroquia.

La misa fue presidida por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, acompañado de sacerdotes de varias parroquias de Matehuala y otros municipios del Altiplano, dentro de la liturgia el obispo le tomó la protesta al padre Ciro como nuevo párroco, se hizo una oración especial en la cual el ahora párroco recibió la bendición, posteriormente el padre Ciro bendijo a los feligreses de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Dentro de la eucaristía se le entregaron las llaves de la puerta del Santuario de Guadalupe de las campanas de la iglesia las cuales empezó a sonar, el confesionario, también las llaves del santísimo, y la pila bautismal y el altar mayor, así mismo se le colocó la túnica especial que lo convierte en párroco.

Al término de la misa el padre Ciro de la Rosa agradeció al obispo por el nombramiento y se comprometió a trabajar por el bien de la comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, también a sus padres que lo han apoyado a lo largo de su vida.

