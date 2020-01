Notarios denuncian lentitud en trámites del Ayuntamiento

CIUDAD VALLES.- Notarios de la ciudad se enfrentan a tardanza en varios trámites ante el Ayuntamiento, no sólo en los tiempos para la tramitación de avalúos en los casos de operaciones de cambio de propietario que son tardados, sino también criterios que tienen que definir jurídicamente entre notarios y autoridades por la interpretación que tiene en municipio en ciertas disposiciones legales y evitar dobles cobros de impuestos.

José de Jesús Rojas Villareal, vocal del Colegio de Notarios Públicos en San Luis Potosí y responsable de la Notaría número 4, señaló que en Ciudad Valles hay trámites que no existen en otra parte del estado como la revisión de la documentación antes del pago de impuesto de traslado de dominio y adquisición de inmuebles, "es una costumbre que se hizo ley, Catastro revisa los papeles de notario y es quien dice si el notario hizo las cosas bien o no para poder pagar el impuesto, eso nos lleva hasta 15 ó 20 días".

Con estas revisiones de papeles pierden tiempo, no tiene costo, pero un notario que venga de un trámite foráneo y viene a hacer la gestión, no entiende porqué en este municipio en particular se tardan tanto los trámites.

"Cuando un empleado municipal pone en duda lo que el notario dice, puedo dar la cara, pero no puedo dar el sello y esto retrasa los trámites".