Obtiene Alonso medalla de bronce
CIUDAD VALLES.- Alonso Guillén, el boxeador vallense de 20 años de edad quedó en el tercer lugar nacional durante la competencia de los mejores boxeadores para ir a los Juegos Centroamericanos.
Con una extenuante semana de cuatro combates, en los que obtuvo dos victorias y dos derrotas, el pugilista vallense y multicampeón nacional de peso Mediano (70 kilogramos), se quedó con la medalla de bronce en el torneo organizado por la Federación Mexicana de Boxeo y el Comité Olímpico Mexicano rumbo a los Juegos Centroamericanos de República Dominicana, a celebrarse en abril.
Guillén se enfrentó, en una competencia de todos contra todos, con los otros cuatro boxeadores amateurs más importantes del país, entre los que se encuentra desde hace tiempo, aunque en esta ocasión, el pase a la justa internacional no pudo darse.
no te pierdas estas noticias
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto
Huasteca Hoy
El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.
Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa
Huasteca Hoy
Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.