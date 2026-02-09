Obtiene Alonso medalla de bronce

CIUDAD VALLES.- Alonso Guillén, el boxeador vallense de 20 años de edad quedó en el tercer lugar nacional durante la competencia de los mejores boxeadores para ir a los Juegos Centroamericanos.

Con una extenuante semana de cuatro combates, en los que obtuvo dos victorias y dos derrotas, el pugilista vallense y multicampeón nacional de peso Mediano (70 kilogramos), se quedó con la medalla de bronce en el torneo organizado por la Federación Mexicana de Boxeo y el Comité Olímpico Mexicano rumbo a los Juegos Centroamericanos de República Dominicana, a celebrarse en abril.

Guillén se enfrentó, en una competencia de todos contra todos, con los otros cuatro boxeadores amateurs más importantes del país, entre los que se encuentra desde hace tiempo, aunque en esta ocasión, el pase a la justa internacional no pudo darse.