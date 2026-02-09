logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Fotogalería

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Obtiene Alonso medalla de bronce

Por Redacción

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Obtiene Alonso medalla de bronce

CIUDAD VALLES.- Alonso Guillén, el boxeador vallense de 20 años de edad quedó en el tercer lugar nacional durante la competencia de los mejores boxeadores para ir a los Juegos Centroamericanos.

Con una extenuante semana de cuatro combates, en los que obtuvo dos victorias y dos derrotas, el pugilista vallense y multicampeón nacional de peso Mediano (70 kilogramos), se quedó con la medalla de bronce en el torneo organizado por la Federación Mexicana de Boxeo y el Comité Olímpico Mexicano rumbo a los Juegos Centroamericanos de República Dominicana, a celebrarse en abril.

Guillén se enfrentó, en una competencia de todos contra todos, con los otros cuatro boxeadores amateurs más importantes del país, entre los que se encuentra desde hace tiempo, aunque en esta ocasión, el pase a la justa internacional no pudo darse.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

SLP

Huasteca Hoy

El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles
Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

Dos motociclistas lesionados en diferentes accidentes ocurridos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos motociclistas resultaron heridos en diferentes incidentes en Ciudad Valles, uno tras chocar con una camioneta y otro al caer por perros en su camino.

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa
Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

Mujer descalabra a hombre con bote de cerveza en Santa Rosa

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre es asistido por paramédicos luego de ser agredido por una mujer en Santa Rosa con un bote de cerveza, sufriendo lesiones graves.

Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes
Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes

Falla ruta Bicentenario, afectando a estudiantes

SLP

Redacción

Estudiantes y trabajadores llegan tarde