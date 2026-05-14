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Ofrece el SNE fuentes de empleo

Se combate el desempleo en la Zona Media

Por Carmen Hernández

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrece el SNE fuentes de empleo

RIOVERDE.- El Servicio Nacional del Empleo (SNE) cuenta con 180 vacantes para personas que se encuentren desempleadas en varias áreas desde chofer, cajero hasta recepcionista.

La delegada Ana Lilia Zúñiga Sánchez, dijo que se continúa trabajando en las oficinas ubicadas en la Plaza 5 de Mayo, para brindar apoyo a personas que se encuentren desempleadas. 

Mencionó que se cuenta con 180 vacantes, donde pueden participar personas que busquen una fuente laboral. 

Entre los trabajos que se están ofertando son chofer, cajero, personal para el área de recepción, gerente operativo y gestor de cobranza. 

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Las personas interesadas deberán presentarse con solicitud de empleo en las oficinas ubicadas en la plaza 5 de Mayo. 

Hizo un llamado a las personas interesadas en un trabajo, para que se acerquen, se ofrecen todas las prestaciones de ley.

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