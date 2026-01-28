logo pulso
Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

Por Miguel Barragán

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

CIUDAD VALLES.- Ofrece la Sedeco curso para impulsar comercio en Pymes locales.

Ayer por la mañana, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez estuvo en el salón de Cabildos para encabezar un curso para micro y pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de que conozcan y hagan el registro de marca, además de impulsar el comercio electrónico (e-commerce).

Al curso acudieron empresarios vallenses principalmente y es una sesión única sobre el manejo de sus negocios para volverlos más productivos, de acuerdo con la Sedeco.

