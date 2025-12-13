Ofrecen un curso de elaboración de casitas

Cerritos.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) llevó a cabo el curso de elaboración de casitas, las que fueron donadas a un refugio canino, hubo un instructor que capacitó a las personas para construir las casitas en buenas condiciones.

Como parte del proceso, el instructor enseñó a las personas a elaborar las tradicionales casitas para las mascotas, muy adecuadas en esta temporada por la temporada gélida que se está presentando, las cuales oscilan con un costo desde 300 hasta 1,500 pesos, dependiendo de la calidad.

El curso fue impartido en el Instituto de Capacitación para el Trabajo Unidad Cerritos, para personas emprendedoras.

Se informó que las casitas elaboradas en este curso se entregarán a un refugio canino para su instalación para que los perros puedan pernoctar en un lugar seguro, cómodo y sobre todo protegido de las bajas temperaturas que se prevén que seguirán hasta el de mes de marzo.

