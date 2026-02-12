Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato

CIUDAD VALLES.- El próximo ciclo escolar habrá preparatoria dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de acuerdo con datos del director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Azuara.

El funcionario de la Universidad dijo que esta medida se tomó de manera conjunta entre la Rectoría y la FEPUASLP, dado que comentó que hay una considerable población de egresados de secundaria, cuyos padres estuvieron en una reunión informativa sobre la manera de inscribir a sus hijos a la prepa nueva de Valles.

Comentó que el hecho de que la preparatoria pertenezca a la UASLP, le da una garantía de calidad en la cátedra.

La nueva preparatoria estará en uno de los módulos de la primera entrada a las instalaciones de la Facultad, en la calle Romualdo del Campo.

