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Ola de incendios pusieron en jaque a los bomberos

Por Jesús Vázquez

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Ola de incendios pusieron en jaque a los bomberos

Matehuala.- Se acumuló el trabajo para los Bomberos durante abril, refiere el Manuel Mauricio Flores Morales, ya que se brindaron 119 auxilios, donde un gran número de fueron de incendios forestales, por lo que se hace un llamado a la población para no prender fogatas ni hacer quema de basura, ya que son los que generan los incendios, al salirse de control.

Pese a ello, reconoció que lograron disminuir un poco los llamados de auxilio, a comp0ración del mes de marzo, que fueron 147 servicios los que brindaron y en abril fueron 119, espera que en este mes logren bajar aún más los servicios de emergencia, donde muchos de estos se pueden prevenir, ya que la mayoría de los que atienden son incendios son provocados o que se salen de control.

De las llamadas de auxilio recibidas, 35 fueron por incendios forestales y en predios baldíos, 22 de fuga de gas, 14 fueron preventivos, 12 de rescates de animales, 9 de enjambres, 9 de apoyo y colaboración, 5 incendios vehiculares, 4 de urgencias médicas, 3 derrames químicos, 2 de explosión, 2 falsas alarmas, un rescate vehicular y un incendio estructural.

Uno de los problemas que más se ha dado son los incendios forestales, y se ha dicho que algunos de estos han sido provocados, por lo que se pide a la población cooperar, ya que si este problema continúa puede llegar a ocurrir una tragedia.

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