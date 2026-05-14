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Oran porque San Isidro Labrador traiga lluvia

Por Jesús Vázquez

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Oran porque San Isidro Labrador traiga lluvia

Matehuala.- Este viernes se celebran las fiestas patronales de San Isidro Labrador, y en Matehuala hay una capilla en la colonia San Isidro, la cual se encuentra aún en construcción; sin embargo, la gente está llevando a cabo un novenario de misas en su honor.

San Isidro Labrador es conocido por ser el santo patrono para pedir que llueva o que deje de llover cuando está muy fuerte; pero en esta ocasión la gente se está reuniendo en celebraciones eucarísticas y haciendo oración para que llueva en Matehuala y en el Altiplano potosino, ya que han sido mínimas las lluvias que se han tenido en la región y se requiere que llueva para acabar con la fuerte onda de calor que está azotando a toda la región. Los fieles han visto que durante este novenario el clima está como que quiere llover y luego llueve en ratitos y cae poquita agua, pero esperan que haya más precipitaciones, lo que ayudará a los cultivos de la gente de las comunidades.

El padre Antonio Ruiz Domínguez, de la Parroquia de San Francisco de Asís, dio a conocer que en varias comunidades que pertenecen a su parroquia llevan a cabo celebraciones eucarísticas en honor a San Isidro Labrador, en las cuales están realizando misas, rosarios y han acudido danzantes, recordando que la fiesta principal es el 15 de mayo, donde se llevarán a cabo celebraciones especiales.

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