Ordenan retenes vs. transporte de caña

CIUDAD VALLES.- Colocan retenes para vigilar a los transportistas de caña que se exceden de dimensiones de carga.

Ayer por la mañana, el jefe de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra, acompañado por elementos de su tropa, colocaron un filtro en el que se recomendó la correcta proporción de cañas acumuladas en las cajas o jaulas de los camiones, aunque no se observó si midieron alguna carga durante el ejercicio.

Herrera Sierra dijo que aunque hoy pusieron ese retén, pero todavía no se ponen de acuerdo con productores, ingenio y los demás involucrados con la producción de azúcar.

Dijo que esta entrada de la ciudad, era la que más transitaban los camiones y que en la salida Valles-Mante no hace ese ejercicio porque es carretera federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí