Organiza el DIF XV años colectivos

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Organiza el DIF XV años colectivos

Harán realidad el sueño de muchas jovencitas de su fiesta

Por Carmen Hernández

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Organiza el DIF XV años colectivos

RIOVERDE.-  Habrá celebración colectiva de XV años este próximo 27 de marzo, las jovencitas interesadas en participar podrán acercarse al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para conocer más detalles al respecto e inscribirse, ya que recibirán diversos apoyos.

  La presidenta del DIF Karina Quintero dio a conocer que en coordinación con el equipo voluntariado ultiman detalles para lo que será la celebración de los XV años colectivos de jovencitas que quieran participar y celebrar esta fecha tan especial.  

El evento se desarrollará el 27 de marzo a las 5 de la tarde en el Salón Oasis, las participantes no erogarán recursos para este evento. 

Las jovencitas podrán contar con vestido, peinado, corona, ramo, vals, regalo sorpresa y pastel. 

Las interesadas deberán registrarse en las oficinas del DIF o inscribirse en la página de DIF Rioverde, el objetivo es hacer el sueño realidad de las jovencitas. 

