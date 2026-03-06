logo pulso
Por Jesús Vázquez

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
Organizan Feria de la Salud para mujeres

MATEHUALA.- Con gran participación se llevó a cabo la Feria de la Salud Integral para las Mujeres "Ámate tanto" en la Plaza Juárez, actividad realizada en el marco de la Semana por la Mujer, donde hubo varios módulos brindando apoyo de salud y derechos a las mujeres.

Con el lema Cuidarte también es amor, se realizó la Feria en la cual se colocaron varios módulos como del ISSSTE quienes estaban vacunando contra el sarampión y el tétanos, también había un módulo de salud reproductiva, de salud dental, un centro contra acciones para apoyar a las mujeres, también se contó con estudiantes de nutrición, y estudiantes del CBTIS de enfermería, así como un doctor del DIF que estuvo checando a las mujeres del azúcar y la presión.

El evento tuvo una excelente respuesta por parte de las mujeres que se acercaron a solicitar información, aprovecharon para hacerse unos chequeos y escuchar algunos consejos que les dieron, había también un módulo para hacerse la prueba de VIH, la cual era gratuita y también otro módulo en el que les enseñaban a hacerse la auto exploración. 

Este tipo de eventos son con la finalidad de promover una mejor salud para las mujeres, y que se hagan chequeos al menos dos veces al año, pues muchas veces las mujeres no se hacen los chequeos debidos. 

