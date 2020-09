Otorgan apoyo alimentario a enfermos de coronavirus

Rioverde.- El municipio está apoyando con despensas a 45 pacientes con coronavirus, además se tiene 3 niños con Covid, por lo que piden a la población acatar las medidas sanitarias y no acudir a fiestas.

La directora de Salud municipal Selene Paz Martínez, dio a conocer que el coronavirus llegó para quedarse, por lo que se tiene que convivir y transitar con el mismo.

Hizo énfasis que el municipio ha apoyado a 45 personas que tienen Covid, la mayoría son pacientes de 35 a 45 años de edad, así como niños de 2 y 7 años de edad, a los que se les está monitoreando tres veces al día, para ver cómo están evolucionando.

Dijo que se les está entregando a los jóvenes paracetamol, para mitigar los dolores de cabeza, cuerpo y de garganta.

Hizo énfasis que hay usuarios que han rechazado los productos alimentarios y piden que se les proporcionen a las familias más desprotegidas.

Indico que en este año se va a tener que luchar con la influenza y con el Cavid, porque son casi los mismos síntomas, comentó.

Se invita a la población en general que acate las medidas sanitarias, que no salgan si no tienen que salir, que utilicen mascarilla, cubrebocas, guarden la sana distancia y sobre todo no acudan a fiestas.