Otra descarga de aguas negras al Valles

CIUDAD VALLES.- La descarga de aguas negras de Praderas del Río se puede remediar, sin embargo, los vecinos se inundarían en sus propias aguas negras, lamentó el director de Dapas.

Además de la descarga de aguas negras de La Florida, muchos ciudadanos y vecinos de Praderas del Río (en el mismo rumbo del noroeste de la ciudad) recordaron que hay otro drenaje que ha arrojado litros y litros de drenaje al río Valles, cerca del campo de fútbol.

Ante este problema, el director de Dapas, Óscar Osmín Meraz Echeverría refirió que desde la construcción original del fraccionamiento, el drenaje sanitario y el drenaje pluvial se hicieron en una misma estructura, por lo que, esto quiere decir que si se cancela la salida de esa agua que cae al río, en efecto, se acaba la contaminación, pero el agua negra saldría en los baños de todos los habitantes de Praderas.

Dijo que es un problema complejo que data de la misma edificación de esta colonia, hace 40 años, y que por lo pronto es un problema irresoluble que estudian Dapas y Conagua cómo llegar a resolver.

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