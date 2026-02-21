Otro incendio en El Sacramento

Matehuala.- Continúan los incendios forestales en la región, ahora se generó uno en la comunidad del Sacramento hasta donde acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Conafor y comuneros a combatir el fuego.

Aproximadamente a mediodía del viernes reportaron un incendio en la citada comunidad, acudiendo elementos de varias corporaciones que empezaron a trabajar arduamente para evitar que el fuego se propagara por más zonas y llegara a dañar viviendas cercanas.

Después de varias horas de trabajo lograron controlar el fuego y afortunadamente no hubo personas lesionadas, presuntamente el incendio fue provocado por alguna persona que prendió fuego a los pastizales, debido a que hay varias hectáreas cerca de donde provocaron el incendio por la falta de lluvias, rápidamente se encendió toda el área.

En los últimos días se han reportado varios incendios forestales en comunidades de Matehuala los cuales han sido provocados por personas, por lo que se pide que si ven a alguien prendiendo fuego inmediatamente lo reporten con las autoridades policiacas, pues hay que tratar de detener a estas personas antes de que los incendios lleguen a dañar a algún ciudadano.

