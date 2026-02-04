logo pulso
Estado

Padres toman escuela por falta de docentes

Exigen pronta respuesta por parte de autoridades educativas

Por Jesús Vázquez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
MATEHUALA.- Padres de familia de la Escuela Primaria David G. Berlanga llevaron a cabo una manifestación pacífica afuera del plantel, esto ante la falta de maestros.

En esta institución educativa colocaron candados, además de poner lonas y cartulinas en las puertas de la escuela, ya que no se abrirá la puerta hasta que no haya una respuesta positiva.

Manifestaron que faltan tres maestros del Cuarto grado "A", Cuarto grado "B" y 2do. grado grupo "A", y desde que iniciaron clases en el mes de enero están sin maestros, por lo que no tiene caso llevar a los niños a clases, ya que les puede ocurrir algún accidente.

Partefamilias decidieron llevar a cabo esta manifestación pacífica para que su petición llegue a oídos de las autoridades educativas y tener una pronta solución.

Además señalaron que el director tampoco puede cuidar a los grupos porque falta un subdirector y una secretaria en la institución y él hace el trabajo de los tres puestos; otro problema es que desde hace cuatro años no tienen maestro de educación física los niños de dicha escuela del turno matutino.

Esperan tener una pronta respuesta de parte de las autoridades educativas y que les manden los maestros faltantes para reiniciar las clases de manera normal.

SLP

Jesús Vázquez

Para atender una contingencia en el hogar

SLP

Jesús Vázquez

SLP

Carmen Hernández

SLP

Jesús Vázquez