Para fin de mes, policías de Valles ganarán 15 mil pesos": Medina

El alcalde de Ciudad VallesDavid Medina Salazar, informó que a finales de enero se aplicará un aumento salarial a los policías municipales, el cual será retroactivo al 1 de enero de 2026.

El edil señaló que, una vez concluida la segunda quincena del mes, los elementos de seguridad percibirán un sueldo mínimo de 15 mil pesos mensuales, como parte del proceso de homologación salarial.

Explicó que el ajuste no se había concretado debido a limitaciones financieras dentro de la administración municipal, pero aseguró que el incremento se aplicará conforme a los lineamientos establecidos.

Medina Salazar indicó que el aumento salarial responde a una directriz del Gobierno del Estado y a una iniciativa legislativa, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los policías y reducir riesgos de corrupción.

