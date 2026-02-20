Pareja cae de motocicleta tras pasar por grieta en avenida
Una mujer resultó lesionada en la cadera y fue trasladada a un hospital tras la caída.
Una pareja resultó lesionada luego de caer de su motocicleta al pasar por una grieta en la avenida Tanculpaya, en el fraccionamiento El Carmen 1, en Ciudad Valles.
El accidente ocurrió entre las calles Minerva y Bertha, donde brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) brindaron auxilio a una mujer que presentaba una lesión en la cadera y no podía levantarse.
De acuerdo con la información recabada, la mujer viajaba como acompañante en una motocicleta tipo cross, conducida por su esposo, quien circulaba del fraccionamiento El Carmen 2 hacia la colonia Porvenir.
Atención médica y estado de los lesionados
El conductor no advirtió la grieta sobre la vía de circulación y, al pasar por el sitio, perdió el control de la unidad, lo que provocó la caída.
El hombre presentó únicamente raspones, mientras que su esposa fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.
