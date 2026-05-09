Pareja herida durante riña en una fiesta

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña en el Barrio Primero del Refugio, luego de suscitarse un hecho de violencia en una reunión de amigos.

Los hechos ocurrieron en el Barrio Primero del Refugio, cuando una reunión de amigos se salió de control, al surgir discusiones y finalmente los golpes.

En el lugar una mujer y un hombre resultaron con lesiones graves causadas por arma blanca.

Vecinos que se percataron de los hechos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los heridos al Hospital Regional de Rioverde, debido a las lesiones de gravedad que sufrieron, por lo que los galenos hacen lo posible por salvarles la vida.

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Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para capturar a los responsables.