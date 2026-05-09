logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

Fotogalería

BTS y el público mexicano se reencuentran tras casi una década

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Pareja herida durante riña en una fiesta

Por Carmen Hernández

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Pareja herida durante riña en una fiesta

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña en el Barrio Primero del Refugio, luego de suscitarse un hecho de violencia en una reunión de amigos.  

Los hechos ocurrieron en el Barrio Primero del Refugio, cuando una reunión de amigos se salió de control, al surgir discusiones y finalmente los golpes.  

En el lugar una mujer y un hombre resultaron con lesiones graves causadas por arma blanca. 

Vecinos que se percataron de los hechos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.  Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los heridos al Hospital Regional de Rioverde, debido a las lesiones de gravedad que sufrieron, por lo que los galenos hacen lo posible por salvarles la vida. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al lugar llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para capturar a los responsables.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jefe de Seguridad en Tamazunchale fue trasladado a Ciudad Valles
Jefe de Seguridad en Tamazunchale fue trasladado a Ciudad Valles

Jefe de Seguridad en Tamazunchale fue trasladado a Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El presidente Adelaido Cabañas informó que en el cargo se designó a un encargado de despacho

Detienen a dos hombres con droga y motocicleta alterada en Tamuín
Detienen a dos hombres con droga y motocicleta alterada en Tamuín

Detienen a dos hombres con droga y motocicleta alterada en Tamuín

SLP

Redacción

La GCE informó que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Confían comerciantes mejoren sus ventas
Confían comerciantes mejoren sus ventas

Confían comerciantes mejoren sus ventas

SLP

Jesús Vázquez

Chofer se impacta contra una luminaria
Chofer se impacta contra una luminaria

Chofer se impacta contra una luminaria

SLP

Redacción