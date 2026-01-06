logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Estado

Parquímetros no dan ticket

Mecanismo funciona a la perfección, pero no da el comprobante

Por Redacción

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Lo que faltaba, los parquímetros sirven, porque no tiene papel para el comprobante. Varios usuarios que fueron a hacer trámites a la Presidencia, como pagar el Predial se toparon con la novedad de que el estacionómetro que está en la esquina de Juárez con Pedro Antonio Santos sirve perfectamente en su mecanismo electrónico, sin embargo, no da papel, que es el único comprobante de pago contra los trabajadores de Iberparking.

Aunque se notificó temprano sobre esa anomalía, no hubo reparación el día de ayer en esa mufa de cobro y por ese motivo, algunos colocaron letreros improvisados en sus coches para evitar el inmovilizador o la araña.

Los parquímetros fueron renovados hace aproximadamente dos meses y medio, como parte del acuerdo de trabajo entre la empresa y el Ayuntamiento. 

