Participan artesanos en Mercadito Navideño
Presentaron manualidades que elaboran de la región
RIOVERDE.- En el primer Mercadito Navideño participaron el departamento y Enlace Internacional que se desarrolló en las Instalaciones de la Alianza Francesa.
El evento se desarrolló en la Capital del Estado, en donde participaron artesanos de varias localidades y municipios.
Varias personas llevaron sus manualidades realizadas con productos de la región, para destacar lo que producen en sus localidades.
La finalidad es fortalecer los espacios de promoción para estudiantes y emprendedores, además de encontrar personas interesadas en comprar y promover los artículos que elaboran, típicos de la región.
También participaron estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Media de la carrera de Contaduría y Finanzas, así como artesanos del municipio, interesados en promover los artículos peculiares que producen.
