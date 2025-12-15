logo pulso
Participan artesanos en Mercadito Navideño

Presentaron manualidades que elaboran de la región

Por Carmen Hernández

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- En el primer Mercadito Navideño participaron el departamento y Enlace Internacional que se desarrolló en las Instalaciones de la Alianza Francesa. 

El evento se desarrolló en la Capital del Estado, en donde participaron artesanos de varias localidades y municipios. 

Varias personas llevaron sus manualidades realizadas con productos de la región, para destacar lo que producen en sus localidades. 

La finalidad es fortalecer los espacios de promoción para estudiantes y emprendedores, además de encontrar personas interesadas en comprar y promover los artículos que elaboran, típicos de la región.

También participaron estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Media de la carrera de Contaduría y Finanzas, así como artesanos del municipio, interesados en promover los artículos peculiares que producen.

