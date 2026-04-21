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Paterfamilias toman la Secundaria Técnica 33

Protestan por cese de maestra

Por Carmen Hernández

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
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Paterfamilias toman la Secundaria Técnica 33

RIOVERDE.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 33 de Plazuela protestan por el cese de la maestra Micaela y tomaron la escuela y se suspendieron las clases en protesta por la medida tomada por parte de las autoridades educativas. 

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre del 2025, después de la 1 de la tarde, cuando se escuchó el timbre para anunciar que terminó la clase y era la hora de salida de los alumnos. 

Todos los alumnos corrieron por sus mochilas, porque se retirarían a sus casas.

Sin embargo, alumnas de 2º. año le "meten el pie" a un compañero, provocando que se cayera y golpeara la cabeza. 

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Dicho acto, fue trasmitido en las redes sociales, generando que la maestra Micaela, encargada del grupo, fuera sancionada por este hecho.  

Luego se dio a conocer que sería cesada, los padres molestos por la destitución de la docente, se reunieron y acordaron que se manifestarían, dicha acción causó gran molestia entre la directora del plantel Alicia Vázquez y el coordinador Luis Sánchez, quienes recorrieron casa por casa la comunidad de Plazuela, para pedir a los paterfamilias que no se manifestarán porque afectaría la educación de los alumnos. 

Ese mismo día acudió Daría Hernández Donjuán, Inspector de la zona 08 de Secundarias Técnicas en el estado, les informó que venía la orden del Senado de la República, que destituyeran a la docente. 

Hoy los padres de familia protestaron y tomaron la institución al darse a conocer el cese de la docente, además colocaron pancartas donde se leía "Los alumnos lo hicieron, la maestra lo paga, eso no es justicia, "Apoyo total a la maestra". 

Los paterfamilias advierten que las protestas continuarán hasta que sea reinstalada la maestra. 

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