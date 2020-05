Payasos se quedan sin trabajo por contingencia

MATEHUALA.- Los payasos no tienen trabajo, tienen tres meses sin obtener ingresos ante la contingencia del Covid-19, ahora su cara luce triste, solicita ayuda para el gremio.

En entrevista con uno de los payasos conocido como "Pastelito" nombre artístico, pero su verdadero nombre es Óscar Rocha, dijo que "la pandemia del Covid-19 ha dado un fuerte golpe a la economía para quienes vivimos de este trabajo de una forma u otra, porque no hay trabajo, no hay dinero, ya estamos desesperados", señaló.

"Todo el gremio ya estamos desesperados por no poder trabajar al igual están los músicos, meseros, Djs, los dueños de espacios de renta para fiestas, es una cadenita afectada por la contingencia", dijo el triste payaso.

"En estos largos 17 años como payaso, ha sido un oficio como cualquiera, a todos Dios no da un gran don y el mío fue éste, dar diversión a la gente de todas edades, porque no sólo me contratan para una fiesta infantil, sino también para animar una fiesta de cumpleaños, una despedida de soltera o hasta un baby shower".

"Con decirles que una familia me contrató para el funeral de un niño, me dio mucha tristeza, pero me pidieron que actuara porque al niño le encantaban los payasos, se le despidió entre cantos, globos blancos, para mí fue triste dar ese tipo de actuación de despedir a un pequeño en esa circunstancia, me dolió mucho, me contuve las lágrimas, de veras qué tristeza de ver a sus padres en llanto, duele mucho, pero el angelito ahora está con Dios", dijo finalmente el payaso "Pastelito".