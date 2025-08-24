Perforan pozos para reforzar abasto de agua en municipios de SLP

Para garantizar el abasto de agua potable, en diferentes municipios del estado se mantiene la perforación de pozos, los cuales podrían funcionar antes de que concluya el 2025, informó Pascual Martínez Sánchez, director de la Comisión Estatal de Agua (CEA).

Expuso que, en la municipalidad de Ciudad Valles se realizan trabajos en dos sectores; en uno de ellos ya se perforaron 366 metros "con una buena cantidad de agua" y el otro registra una profundidad de alrededor de 100 metros.

"El objetivo de estos pozos, es tenerlos este mismo año que fue el compromiso de cuando se inauguraron (las perforaciones), y buena noticia para Ciudad Valles, que, al menos en uno de ellos ya tenemos una cantidad considerable de agua", agregó.

Sobre los puntos de abastecimiento en el municipio de Villa Hidalgo para trasvasar agua a la capital potosina, matizó que se mantienen los estudios con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de establecer la zona más factible para la explotación del líquido.

