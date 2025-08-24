logo pulso
Alertan por plaga de pinacates

El escarabajo de color negro se cría en lugares húmedos

Por Jesús Vázquez

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Alertan por plaga de pinacates

Matehuala.- Debido a las recientes lluvias que se han estado registrando en la ciudad, así como las altas temperaturas, esto ha provocado el incremento de la presencia de pinacates en los parques y en diversos puntos de la ciudad, lo que ha generado molestia entre muchos ciudadanos.

Después de la plaga de moscas que se presentó en la ciudad por la fuerte onda de calor, ahora ha iniciado la plaga de pinacates, que son un tipo de escarabajo color negro que suele criarse en lugares húmedos, debido a las fuertes lluvias y lloviznas que se han presentado en el último mes, se han incrementado estos bichos y donde más se ven son en las plazas y parques, ya que pasan en las bancas y jardineras.

Las lluvias han provocado una proliferación excesiva de este insecto, afortunadamente no son animales que hagan daño a las personas, sin embargo, muchos niños y mujeres al verlos se atemorizan y han solicitado que se fumiguen los parques, pues además de pinacates también aparecen continuamente cucarachas,

Inclusive algunos ciudadanos han estado rociando veneno en las puertas de sus casas y banquetas para que este tipo de bichos no se introduzcan a sus viviendas.

Los pinacates no son un bicho venenoso, pero en el caso de que llegue a picar a alguna persona, pueden provocar una reacción alérgica.

