Pide alcalde no se politice caso de secuestro

MATEHUALA.- El presidente municipal de Matehuala Raúl Ortega dio a conocer que conforme lo ocurrido del secuestro de la siete personas de Cárdenas y la detención del comandante de la Policía Municipal de Matehuala, el municipio está en la mejor disposición de apoyar y cooperar en lo que sea necesario para que se realicen las investigaciones que se están llevando a cabo.

Comentó que sobre la detención de Pablo N. no fue trabajador de la actual administración como algunos medios han manifestado, el fue trabajador de la administración 2018-2021, y sobre la detención del director de Seguridad Publica de Matehuala, pues el Ayuntamiento va a colaborar en lo que sea necesario, y ya las autoridades correspondientes definirán la situación de estos casos.

Declaró que van a poner un encargado de despacho de la Policía Municipal de Matehuala; agregó que en ningún momento ha habido una omisión por parte del gobierno municipal de Matehuala y han seguido los pasos que marca el secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional y estatal en estas investigaciones.

Mencionó el alcalde que se continuarán las investigaciones en Matehuala sobre el secuestro de las personas de Cárdenas, y por eso se realizan los rondines de los helicópteros y patrullas de diferentes corporaciones policiacas en la ciudad, esperando que ya no ocurran este tipo de situaciones.

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Expresó que se esperan que esto no se preste a una situación de tipo político en la que quieran afectarlo a él, así como al Ayuntamiento de Matehuala aprovechándose del caso de las personas que fueron privadas de su libertad, pues es un tema que se vive en otros lugares también, pero lamentablemente ahora ocurrió en Matehuala.