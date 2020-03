Pide Del Sol todo el "peso de la ley" contra Toranzo, su ex esposa y J.J. Ortiz

CIUDAD VALLES.- "En San Luis Potosí estamos para llorar en cuestión de justicia porque no le han hecho nada a Fernando Toranzo Fernández, quien junto a su ex esposa María Luisa y en contubernio con Juan José Ortiz, desviaron recursos del programa de estufas ecológicas por más de 20 millones de pesos", denunció el diputado federal por Morena, Ricardo del Sol Estrada.

Señaló que el saqueo por parte de Toranzo y de muchos otros gobernadores no sólo fue en el programa de Estufas Ecológicas, sino en muchos otros y se fueron impunes, sin que nadie los investigara y sin que nadie les aplicara la justicia.

Señala que el propio Juan José Ortiz Azuara es un claro ejemplo de impunidad, pues él actuó en contubernio con Toranzo y hasta la fecha lo siguen premiando con más puestos ya que ahora hasta está el frente de la Promotora del Estado y quiere ser de nuevo alcalde de Valles. "Eso es no tener vergüenza, qué gran negocio".

Dijo que su denuncia en cuanto a las estufas ecológicas "no es de ahora, es de siempre, no porque esté en la Comisión de Transparencia, siempre he cuestionado también como ciudadano".

En San Luis Potosí no hay autoridad, hay impunidad, al igual que en el país, donde "el Presidente de la República se la pasa diciendo abrazos, no balazos, amor y paz, pero ya no estamos en los tiempos de los hippies, ese tipo de amor paz ya se acabó, hay que aplicar sanciones y volver a la justicia y la ley".