Pide Obispo por la conversión de los delincuentes que hacen mal al país

El Obispo de Valles pide la conversión de los delincuentes como parte de la justicia por el crimen del alcalde de Uruapan
CIUDAD VALLES. Luego de clamar justicia por el crimen del alcalde de Uruapan, el obispo de Valles, Roberto Yenny García deseó la conversión de los delincuentes.
En el marco de la misa obispal de mediodía Roberto Yenny García dijo que mediante un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó los hechos violentos en los que perdió la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien encabezaba un evento de Todos Santos en su lugar de origen.
Pidió a las autoridades el ejercicio de la justicia pronta y a los que ejercen el delito, la conversión.
Huasteca Hoy
Huasteca Hoy
